14-летний подросток жестоко убил 9-летнего школьника в Подмосковье: допрос малолетнего преступника

Вчера в подмосковном поселке Некрасовский произошла страшная трагедия: прохожие обнаружили на детской площадке окровавленное тело 9-летнего ребенка.
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