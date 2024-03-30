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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
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Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия  не  имеет  права  голоса  в  том,  кого  можно  брать  в NATO,  а  кого  нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.

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