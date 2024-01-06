Фермеры Польши приостановили блокаду границы с Украиной

Блокировавшие переход Медыка-Шегини польские протестующие приостановили свою акцию. Это стало прямым результатом договоренностей, достигнутых между фермерским сообществом Польши и министром сельского хозяйства республики Чеславом Секерским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии