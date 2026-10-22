Агафья Лыкова, десятилетиями живущая вдали от цивилизации в сибирской тайге, получила письмо из США. Незнакомка по имени Кэтрин призналась, что восхищается стойкостью 81-летней отшельницы, и пожелала ей сил и крепкой веры.