Агафья Лыкова, десятилетиями живущая вдали от цивилизации в сибирской тайге, получила письмо из США. Незнакомка по имени Кэтрин призналась, что восхищается стойкостью 81-летней отшельницы, и пожелала ей сил и крепкой веры.
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