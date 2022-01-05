ЦОНы ЗКО принимают посетителей только с "зеленым" статусом

Кроме этого получить услуги в отделениях смогут люди, имеющие постоянные медицинские противопоказания, ПЦР-тесты с отрицательным результатом и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Кроме этого получить услуги в отделениях смогут люди, имеющие постоянные медицинские противопоказания, ПЦР-тесты с отрицательным результатом и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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