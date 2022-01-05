Мой город!

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Мы продолжаем "давать",прежде всего бывшим республикам. А они нос воротят,русских притесняют,а военные базы США хотят...Где могут построи...
  • анатолий андреев
    Автор - МУДАК!  Что такое ЗКО - ЗАЛУПА КОНСКАЯ???Жителей ЗКО ревак...

ЦОНы ЗКО принимают посетителей только с "зеленым" статусом

ЦОНы ЗКО принимают посетителей только с "зеленым" статусом

Кроме этого получить услуги в отделениях смогут люди, имеющие постоянные медицинские противопоказания, ПЦР-тесты с отрицательным результатом и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх