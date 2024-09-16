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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Йорк» и Маркус Моррис подписали негарантированный контракт

Форвард (35 лет, 203 см) подписал негарантированный контракт на участие в тренировочном лагере. В прошлом сезоне Моррис выступал за «Кэвс» и «Сиксерс».

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