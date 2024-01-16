В Новосибирске программа распознавания лиц узнала грабителя в пассажире метро

Мужчину, который украл у пенсионерки кошелёк с деньгами, задержали на станции "Заельцовская".Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о случае выявления преступника при помощи программы распознавания лиц в комплексе "Безопасный город".