В Новосибирске программа распознавания лиц узнала грабителя в пассажире метро

Мужчину, который украл у пенсионерки кошелёк с деньгами, задержали на станции "Заельцовская".Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила о случае выявления преступника при помощи программы распознавания лиц в комплексе "Безопасный город".
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