Вице-спикер Госдумы предложил разрешить вооружать продавцов магазинов

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов в письме к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву написал, что нужно рассмотреть возможность вооружать продавцов электрошокерами и аэрозольными распылителями из-за частых нападений на них.