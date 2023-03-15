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Вице-спикер Госдумы предложил разрешить вооружать продавцов магазинов

Вице-спикер Госдумы предложил разрешить вооружать продавцов магазинов

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов в письме к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву написал, что нужно рассмотреть возможность вооружать продавцов электрошокерами и аэрозольными распылителями из-за частых нападений на них.

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