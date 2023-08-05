Госдеп призвал Россию объяснить, чего она хочет от зерновой сделки

аа

алиса алиска

нет, похоже, все-таки, просто тупые - они даже не ознакомились с ранее означенными договоренностями. Поэтому им надо пошагово объяснить, что "сначала внимательно прочитайте, потом выполняйте то, что должны сделать по договоренностям, а потом все вам будет с нашей стороны". Хотя нас теперь все устраивает и без сделки, как-то спокойней - нет сделки, нет обмана, нет проблем.