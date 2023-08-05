США призывают Россию разъяснить условия для возобновления черноморской инициативы. Об этом на брифинге заявил глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О’Брайен.
Госдеп призвал Россию объяснить, чего она хочет от зерновой сделки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
аа
алиса алиска
нет, похоже, все-таки, просто тупые - они даже не ознакомились с ранее означенными договоренностями. Поэтому им надо пошагово объяснить, что "сначала внимательно прочитайте, потом выполняйте то, что должны сделать по договоренностям, а потом все вам будет с нашей стороны". Хотя нас теперь все устраивает и без сделки, как-то спокойней - нет сделки, нет обмана, нет проблем.
Ответить
3 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Кроме цитат Лаврова и Задорнова ничего добавить нельзя - все в точку!
Ответить
2 час.
Людмила Палкина
Они издеваются над нами? Надеюсь, мы не кинемся в сотый раз объяснять наши условия.
Ответить
17 мин.
Свежие комментарии