Вакансия Президент Российской Федерации появилась на сайте поиска работы

Вакансия Президент Российской Федерации появилась на сайте платформы SuperJob. Объявление опубликовано за полтора месяца до предстоящих президентских выборов, которые пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года.
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