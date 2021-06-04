Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 6 июня Гороскоп на 6 июня 2021 Овен Сегодня Овны смогут решить какие-то финансовые вопросы с друзьями, единомышленниками.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов✨Как возник традиционный образ «ведьмы на метле»✨ До ХХ века ведьмы почти всегда изображались, как обнаженные красивые девушки. На сегодняшний день традиционный образ ведьмы изменился, но остался главный и самый необычный атрибут – метла для полетов. В течение долгого времени оставался актуальным вопрос о том, почему ведьмы летали именно на метлах. Одни считают, что метла выступала обозначением женской хозяйственности, а другие усматривали в ней фаллический символ. Для чопорного патриархального общества Средневековья этого факта уже было достаточно, чтобы ненавидеть ведьм. В те годы в Европе еще оставались пережитки древних языческих ритуалов. Так, весной, чтобы получить хороший урожай, крестьянки выходили в поля, где танцевали вокруг столбов с вилами и метлами и прыгали вверх под песни. Это можно сравнить с описанием шабаша в книге Реджинальда Скота 1584 года: «На этих магических собраниях ведьмы никогда не переставали танцевать. Они пели, кружились с метлами в руках, скакали по деревьям и переносились на большое расстояние». Если объединить языческие традиции, метлы, фаллические символы плодородия, подпрыгивания, то получатся все элементы, необходимые для мифа о летающих ведьмах. Чтобы выявить ведьм, европейцы использовали множество ухищрений. Еще в эпоху Ренессанса в одном голландском городке построили «Ведьмины весы», с помощью которых отличали чародеек от благонравных дам. Инквизиция и судьи исходили из того, что лёгкая женщина в состоянии летать на метле, а тяжёлая — нет, если она весит меньше определённого веса — то это говорило о том, что женщина является ведьмой. В различных источниках называются 48-50 кг, но часто говорится о том, что в различных регионах Европы могли быть установлены другие веса. В начале XVII века появляются первые массовые сообщения о ведьмах, использующих «летающие мази» для полетов на метле. Их делали из галлюциногенных веществ, распространенных в Европе, таких как: спорынья, содержащаяся в зараженном зерне, белена, белладонна, мандрагора. Оккультист Йоганн Вейер в книге «Об обманах демонов» (Praestigiis Daemonum) 1563 года, сообщает, что все эти ингредиенты для «летающей мази» были у каждой ведьмы. Главное, не отравиться насмерть приготовленным эликсиром. Другой, более безопасный способ доставить галлюциноген в организм – через слизистые оболочки. Из записей XV века Джордано де Бергамо: «Вульгарно даже представить, но ведьмы признаются, что в определенные дни или ночи они обрабатывают свой шест или метлу мазью и перемещаются на ней к назначенному месту. Также они мажут себя под мышками и в других волосистых местах». Для чего же чародейки использовали именно громоздкую метлу, если можно было обойтись небольшой палкой? Секрет прост. Ведьмы под пытками признавались, что якобы вязали свои орудия для полетов из пучков «нужных» растений, а затем варили их в масле. Достаточно лишь разогреть метлу, и та готова к использованию. Не смотря на то, что средневековые времена давно ушли, отголоски обрядов еще можно найти в литературе и кино. Наглядным примером является знаменитый полет Маргариты над Москвой в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».Юрий ИльиновСлово Шаманки: "...я думаю всему живому присуща своя сила и энергия, а любая энергия может, если правильно направить, помогать! И здоровое растение тоже, если с ним поговорить, даст исцеление, насколько может..."Юрий Ильинов✨ ЗАПОВѢДИ БОГОВЪ НАША. ✨ Заповѣди ТАРХА - ДАЖДЬБОГА ✅ 10. «Почитайте Вѣды Древние, и пусть Слово Вѣдъ живет на устах ваших». Т.е. почитайте Древнюю Мɣдрость. Почитать в смысле – уважать, и почитать в смысле – читать. Двуобразное. «…и пусть слово Вѣдъ живет на устах ваших». Т.к. Вѣды только живым словом познаются. Видео «Заповѣдь ТАРХА 10 (у.13)»: https://vk.com/video-136471669_456239641 _________________________ Издревле во многих Родах отдавалось предпочтение наиболее близким по Духу и Крови Небесным Богам, которые всегда приходили на помощь к белым людям во всех краях Мидгард-Земли, где жили Роды Расы Великой. Как повествуют древнейшие Писания и Предания, в те древнейшие времена люди и Небесные Боги братались между собой, помогали друг другу, и Небесные Боги оставляли земным братьям и потомкам свои простые, но мудрые Заповеди, чтобы Счастье и Радость не покидали Роды Великой Расы и потомков Рода Небесного. Заповедей Светлых Богов множество, так же, как и Небесных Богов, их даровавших. Чтобы человек мог выполнять в своей повседневной жизни, все Заповеди, которые дали Многомудрые Небесные Боги, ему следует помнить Два Великих Принципа: «Свято чтить Светлых Богов и Многомудрых Предков своих, а также жить в Совѣсти». В глубокой древности Заповеди Вышнего Бога Перуна были записаны Рунами на златых пластинах в «Саньтиях Веды Перуна» (в Книгу Мудрости Перуна). Заповеди других Небесных Богов также были записаны в древние времена в Священные Саньтии и Харатьи. Далее мы приводим Заповеди Небесных Богов, немногие из существующих множеств, которые выполняют и неуклонно придерживаются их в своей повседневной жизни все Православные Староверы-Инглинги. _______________ Опубликовано: Час ВѣЧИРЪ Появление звёздной росы на Небесах. Современное время 21:00-22:30 ПОНЕДЕЛЬНИКЪ 15 ВЭЙЛѢТЪ 7529 ЛѢТО от С.М.З.Х.Комментировать
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