На УралВагонЗавод доставлен немецкий танк «Леопард», подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО.
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На УралВагонЗавод доставлен немецкий танк «Леопард», подбитый нашими доблестными военными в ходе СВО.
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