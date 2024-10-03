Неладное заподозрила мачеха: 12-летняя девочка забеременела от дальнего родственника. Подонок насиловал ее целый год

В Крыму завершился суд над педофилом, жертвой которого стала школьница.«30-летний житель Ленинского района за неоднократные изнасилования малолетней девочки проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.