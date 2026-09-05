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Он держал в страхе Запад, им восхищались заслуженные ветераны СССР. Истории о легенде ЦСКА Третьяке

Он держал в страхе Запад, им восхищались заслуженные ветераны СССР. Истории о легенде ЦСКА Третьяке

Чистый гений.Владислав Третьяк — абсолютный гений своего времени. Чтобы подтвердить это суждение, даже необязательно приводить список командных титулов и индивидуальных наград трехкратного (!) олимпийского чемпиона.

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