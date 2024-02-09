Подполковник Расмуссен: интервью Путина может усилить противников помощи Украине

Президент Евразийского центра в Вашингтоне, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону не изменит позицию официального Вашингтона по конфликту на Украине, но может укрепить противников дальнейшей помощи Киеву.
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