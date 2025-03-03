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Здание Большого Московского цирка построят на новом месте

Здание Большого Московского цирка построят на новом месте

Собянин отметил, что специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта.

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