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Царьград

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Доктор Чун Танг предупредила о симптомах рака крови, схожих с усталостью

Доктор Чун Танг предупредила о симптомах рака крови, схожих с усталостью

Доктор Чун Танг в интервью Surrey Live рассказала о симптомах рака крови, которые можно спутать с усталостью и стрессом: ночная потливость, зуд, головные боли, синяки без причины.

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