Когда в школах пройдут последние звонки в 2025 году?

В этот день запланированы церемония поднятия флага и исполнение гимна России Очередной учебный год подходит к своему завершению и скоро во всех российских школах, в том числе и в Алтайском крае, для одиннадцатиклассников прозвенит последний звонок.
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