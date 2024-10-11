В Пермском крае в Лысьвенском политехническом колледже первокурсники встретили «Поезд безопасности»

В г. Лысьве более 90 учащихся 1 курса местного политехнического колледжа стали активными участниками интерактивной игры.
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