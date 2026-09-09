Трутнев рассказал о новом этапе опережающего развития Дальнего Востока

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036-го.
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