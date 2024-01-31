Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❕«Бить по самому больному месту — кошельку»: Аксёнов поддержал принятие законопроекта о конфискации имущества за фейки о ВС РФ «Полностью поддерживаю принятие Государственной Думой законопроекта о конфискации имущества за фейки о наших Вооруженных Силах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)