«Бавария» проиграла три матча подряд впервые с 2015 года

Мюнхенский суперклуб выдал худший отрезок за последние 9 сезонов. Воскресное поражение от «Бохума» в чемпионате Германии со счетом 2:3 стало для «Баварии» третьим подряд – после 0:1 от «Лацио» в Лиге чемпионов 14 февраля и 0:3 от «Байера» в Бундеслиге 10 февраля.