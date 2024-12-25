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Ротенберг: «Люблю сам ходить на рынок. Ко мне подходят люди и говорят очень теплые слова»

Ротенберг: «Люблю сам ходить на рынок. Ко мне подходят люди и говорят очень теплые слова»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью « Матч ТВ » рассказал о своих ярких пресс-конференциях, а также признался, что ему очень приятно, когда к нему подходят люди со словами поддержки.

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