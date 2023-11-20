Житель Балхаша 40 лет занимается созданием микроминиатюр

Национальный музыкальный инструмент домбра, шахматы, цветы, животные и даже целый караван верблюдов в игольном ушке – микроминиатюрист из Балхаша Николай Савидов создаёт удивительные произведения искусства.
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