Россиянам объяснили, как получить больничный при аллергии

С острыми симптомами нужно обратиться к врачу При острых проявлениях сезонного поллиноза аллергик имеет право на больничный, рассказала агентству «Прайм» заместитель главного врача клиники превентивной медицины «Атлас» Ольга Александрова.
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