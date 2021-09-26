Александр Роджерс: Произвол в Техасе и правозащитники

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Произвол в Техасе и правозащитники Сегодня взоры всей прогрессивной общественности мира прикованы к происходящему в Техасе произволу.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейА негры в Мексике, пардон афромексиканцы, что то же есть?Леонид БуравлевА негры везде есть, кроме Китая и России.Они там не выживают!)))ВПВладимир Пятицкийага чёрные мексиканцыЛеонид БуравлевВот и станет Техас первым штатом, с которого начнется развал США!)))Anisimova LyubovБольше похоже на Сомали или Судан, чем на Мексику! Да и с какого перепугу американцы должны пускать беженцев? Чего беженцы бегут в Америку? Там что, медом намазано?Комментировать
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