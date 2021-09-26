Заноза

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Александр Роджерс: Произвол в Техасе и правозащитники

Александр Роджерс: Произвол в Техасе и правозащитники

  Сегодня взоры всей прогрессивной общественности мира прикованы к происходящему в Техасе произволу.

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Сергей
А негры в Мексике, пардон афромексиканцы, что то же есть?
Леонид Буравлев
А негры везде есть, кроме Китая и России.Они там не выживают!)))
Владимир Пятицкий
ага чёрные мексиканцы
Леонид Буравлев
Вот и станет Техас первым штатом, с которого начнется развал США!)))
Anisimova Lyubov
Больше похоже на Сомали или Судан, чем на Мексику! Да и с какого перепугу американцы должны пускать беженцев? Чего беженцы бегут в Америку? Там что, медом намазано?

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