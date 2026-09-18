Савёловский посад
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Савёловский посад

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«Активные граждане» из Савёловского пройдут опрос о МЦК на популярном портале

Жители столицы, в том числе и района Савёловский, приглашаются к участию в онлайн-опросе, приуроченном к юбилею Московского центрального кольца (МЦК).

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