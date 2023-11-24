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В Тамбовской области 24 ноября ожидаются сильный снег и ухудшение видимости

В Тамбовской области 24 ноября ожидаются сильный снег и ухудшение видимости

В течение дня 24 ноября в Тамбовской области сохранится сильный снег, местами метель, гололед, ухудшение видимости до 500-1000 м, местами усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с, на дорогах снежные заносы.

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