Шуми Бабаев, агент нападающего «Металлурга» Владимира Ткачева, отреагировал на критику хоккеиста со стороны главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему китайцы та...
- СТ Зачем в СССР бата...
- Тест: угадайте фи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым