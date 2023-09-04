Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

В данной отрасли трудится почти 11,7 тыс. человек Производство продукции машиностроения в Москве постоянно растет: в первой половине текущего года производство ряда деталей и комплектующих выросло на 35,7% по сравнению с показателями прошлого года.
В данной отрасли трудится почти 11,7 тыс. человек Производство продукции машиностроения в Москве постоянно растет: в первой половине текущего года производство ряда деталей и комплектующих выросло на 35,7% по сравнению с показателями прошлого года.
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