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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Дэйгнолт объяснил, почему Гидди продолжает играть, несмотря на расследование НБА: «Основываясь на нашей информации, мы готовы принять такое решение»

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт объяснил, почему разыгрывающий Джош Гидди продолжает выступать, несмотря на расследование со стороны лиги о его связях с, как предполагается, несовершеннолетней девушкой.

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