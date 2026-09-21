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Аргументы и Факты

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Иран бьет по болевым точкам: война может обрушить США

Иран бьет по болевым точкам: война может обрушить США

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не выполнят семь требований Тегерана. В ответ на агрессивные действия Вашингтона Тегеран наносит удары по болевым точкам Америки, а сам конфликт становится для Штатов всё более затратным.

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