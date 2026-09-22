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Күзләре күрмәүче Илфат Гыйниятуллин: «Кешене тавышы буенча 20 елдан соң да таный алам»

Күзләре күрмәүче Илфат Гыйниятуллин: «Кешене тавышы буенча 20 елдан соң да таный алам»

Бу көннәрдә генә тантаналы рәвештә Серов урамында мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен «Ярдәм» инклюзия үзәге ачылды.

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