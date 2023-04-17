В Смоленске студенты колледжа познакомились с деятельностью Экспертно-криминалистического центра УМВД

Сегодня студенты Смоленского колледж правоохраны и правосудия смогли поближе познакомиться с деятельностью Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Смоленской области.
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