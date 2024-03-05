Как зарядиться энергией и побороть лень и усталость? Читайте наш лайфхак!

Хотите все успевать? Чувствовать себя всегда молодым, активным, бодрым, полным сил и энергии. Как находить время на все необходимые дела и проводить много времени с близкими вам людьми? Как бороться с усталостью, недосыпанием и ленью.
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