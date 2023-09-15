Голобородько, Зеленский, Пашинян, - один сценарий, один путь?

Виген Егиазарян

"Кочарян (или кто там был их карабахского клана) крутит бабки с партнерами из Москвы" - Да дело не в этом, протесты 2018 года вообще не были связаны с темой Москвы. Дело совсем в другом. Карабахский клан обложил всех армянских предпринимателей 50-процентной данью: или отдавай половину прибыли, или отнимали бизнес. Просто душили экономику. Достало уже всех. А когда Серж Сарксян пообещал уйти из политики, а потом нагло обманул народ и избрался премьером - вот этого плевка в лицо народ уже не простил, не стерпел, и вышел сотнями тысяч на протест. И скинул коррупционера.