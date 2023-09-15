Мы тут сидим в своей честной России и все понять не можем. Как эти люди пришли к власти? Обзываемся нехорошими словами, плюемся, мол, что за народ-то там такой, что выбрал это, то есть, этих.
Голобородько, Зеленский, Пашинян, - один сценарий, один путь?
Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Люди бабла.
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17 час.
Виген Егиазарян
"Кочарян (или кто там был их карабахского клана) крутит бабки с партнерами из Москвы" - Да дело не в этом, протесты 2018 года вообще не были связаны с темой Москвы. Дело совсем в другом. Карабахский клан обложил всех армянских предпринимателей 50-процентной данью: или отдавай половину прибыли, или отнимали бизнес. Просто душили экономику. Достало уже всех. А когда Серж Сарксян пообещал уйти из политики, а потом нагло обманул народ и избрался премьером - вот этого плевка в лицо народ уже не простил, не стерпел, и вышел сотнями тысяч на протест. И скинул коррупционера.
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7 час.
Виген Егиазарян
И много у Вас еще подобных бредовых идей? Помнится, в 2006-м в РФ стали щемить грузин. И что? Помогло? Или только хуже сделало? Если до этого экономика Грузии была сильно ориентирована на РФ - то к настоящему времени они уже "слезли с иглы" и бОльшая часть их внешней торговли приходится на Европу и Китай.
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7 час.
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