Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии. Начало трансляции гонки – в 19:50 по мск

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии. Начало трансляции гонки – в 19:50 по мскGetty Images / Red Bull Content PoolПредлагаем взглянуть на cтартовую решетку Гран При Саудовской Аравии, второй гонки сезона Формулы 1 2024 года.