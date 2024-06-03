Бизнес-империю по ввозу мигрантов накрыли нижегородские силовики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня, ФедералПресс. Сотрудники Нижегородского управления ФСБ РФ совместно с коллегами из управлений ФСБ по Саратовской и Самарской областям задержали участников преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.
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