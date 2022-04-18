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"Бессмертный полк" пройдет 9 мая по улицам сел и городов Приморского края

"Бессмертный полк" пройдет 9 мая по улицам сел и городов Приморского края

В Приморском крае в День Победы пройдет "Бессмертный полк". В его рядах жители пронесут портреты своих родственников-ветеранов, а также портреты погибших во время борьбы с нацизмом в настоящее время на территории Украины, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт правительства Приморского края.

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