Дзюба отказался от предложения из Европы, «Спартаку» интересен защитник из Южной Африки. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в России«Крылья Советов» близки к подписанию хорватского защитникаGetty ImagesКак стало известно Sport24, хорватский защитник Доминик Ороз в настоящее время находится в Москве, где проходит медицинское обследование для перехода в «Крылья Советов».
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