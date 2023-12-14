«Я и есть ключ»: зачем россияне вживляют себе чипы

Ряды россиян с имплантированными чипами недавно пополнил житель Архангельска Аурум Кеттунен. Такие импланты позволяют открывать двери дома и в офисе, измерять температуру тела, оплачивать проезд в общественном транспорте и многое другое.
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