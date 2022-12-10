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WADA о деле Валиевой: «Разбирательство продолжается, поэтому мы не будем давать комментарии»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет комментировать ситуацию вокруг допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой до завершения разбирательств.

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