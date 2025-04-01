Полицейские Северной Осетии, ветераны МВД и школьники провели встречу поколении на Мемориале «Барбашово поле»

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества на Мемориале «Барбашово поле» состоялась встреча сотрудников ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания, ветеранов территориального органа внутренних дел, участника СВО и школьников.