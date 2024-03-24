Развожаев рассказал о последствиях жёсткого налёта неприятеля на Севастополь.Украинские боевики устроили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время.
Киев устроил самую массированную атаку на Севастополь: Есть жертвы
Комментарии
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МС
Михаил Солдатов
Хватит жалеть бандерстан, надо бить по Киеву по правительственным зданиям, чтобы негде было им заседать, кроме бункеров и бомбоубежищ метров на двести под землёй. А ещё лучше оставить их на этой глубине навсегда.
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12 час.
Silver Kont
Хохлобандеровскую тварь уничтожать без сожаления! Один лысый "педерас" по наущению своей жинки амнистировал бандеровцев после смерти Сталина и мы сейчас имеем то, что имеем...
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7 час.
Александр Пятнистый
Вот ни хрена не верное высказывание "...Один лысый "педерас" по наущению своей жинки амнистировал бандеровцев после смерти Сталина..." вот так правильнее "...Один лысый пидорас по наущению своей жинки амнистировал бандеровцев после смерти Сталина..." Лысая залупа, кукурузный початок столько дел наворотил, что в пору его прах раскопать на Нолводевичьем, сжечь и пепел по ветру над каим-либо болотом развеять
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7 час.
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