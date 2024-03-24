Киев устроил самую массированную атаку на Севастополь: Есть жертвы

МС Михаил Солдатов Хватит жалеть бандерстан, надо бить по Киеву по правительственным зданиям, чтобы негде было им заседать, кроме бункеров и бомбоубежищ метров на двести под землёй. А ещё лучше оставить их на этой глубине навсегда.

Silver Kont Хохлобандеровскую тварь уничтожать без сожаления! Один лысый "педерас" по наущению своей жинки амнистировал бандеровцев после смерти Сталина и мы сейчас имеем то, что имеем...