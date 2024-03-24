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Киев устроил самую массированную атаку на Севастополь: Есть жертвы

Киев устроил самую массированную атаку на Севастополь: Есть жертвы

Развожаев рассказал о последствиях жёсткого налёта неприятеля на Севастополь.Украинские боевики устроили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время.

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Комментарии
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МС
Михаил Солдатов
Хватит жалеть бандерстан, надо бить по Киеву по правительственным зданиям, чтобы негде было им заседать, кроме бункеров и бомбоубежищ метров на двести под землёй. А ещё лучше оставить их на этой глубине навсегда.
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12 час.
Silver Kont
Хохлобандеровскую тварь уничтожать без сожаления! Один лысый &quot;педерас&quot; по наущению своей жинки амнистировал бандеровцев после смерти Сталина и мы сейчас имеем то, что имеем...
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7 час.
Александр Пятнистый
Вот ни хрена не верное высказывание &quot;...Один лысый &quot;педерас&quot; по наущению своей жинки амнистировал бандеровцев после смерти Сталина...&quot; вот так правильнее &quot;...Один лысый пидорас по наущению своей жинки амнистировал бандеровцев после смерти Сталина...&quot; Лысая залупа, кукурузный початок столько дел наворотил, что в пору его прах раскопать на Нолводевичьем, сжечь и пепел по ветру над каим-либо болотом развеять
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7 час.

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