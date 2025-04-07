Alto Data подчеркивает растущий сдвиг в сторону диверсификации криптоактивов в IRA

Платформа Alto, позволяющая инвестировать в альтернативные активы через пенсионные счета, в том числе через Alto CryptoIRA, опубликовала собственные данные, подтверждающие рост доверия к криптовалютным инвестициям.
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