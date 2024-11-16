Цены на газ в Европе впервые за год превысили 500 евро за тысячу кубов

Цена на газ в Старом свете на этой неделе рванула вверх и достигла максимума после ноября 2023 года. Причиной рывка стало предупреждение австрийской компании OMV о возможной остановке поставок российского газа на фоне похолодания, которое повышает спрос на «голубое топливо», необходимое для отопления и выработки электроэнергии.