Цены на газ в Европе впервые за год превысили 500 евро за тысячу кубов

Цена на газ в Старом свете на этой неделе рванула вверх и достигла максимума после ноября 2023 года. Причиной рывка стало предупреждение австрийской компании OMV о возможной остановке поставок российского газа на фоне похолодания, которое повышает спрос на «голубое топливо», необходимое для отопления и выработки электроэнергии.
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