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«Свалила еще одна! По лицу было понятно, что мы ей не ровня!» — российские знаменитости отказались сотрудничать с Дапкунайте после ее объятий с Хаматовой

«Свалила еще одна! По лицу было понятно, что мы ей не ровня!» — российские знаменитости отказались сотрудничать с Дапкунайте после ее объятий с Хаматовой

Ингеборгу Дапкунайте и Чулпан Хаматову засекли в одном из ресторанов Риги. Женщины улыбались, обнимались и всем своим видом демонстрировали счастье.

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