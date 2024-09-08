Илон Маск может стать первым в мире триллионером

Американский предприниматель Илон Маск возможно к 2027 году станет первым в мире триллионером, это стало известно благодаря новому отчёту Академии Informa Connect, который следит за состоянием богатейших людей на планете.
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