В Екатеринбурге отравились восемь учеников начальной школы

В Екатеринбурге у учеников одной из школ города выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщает Е1. В беседе с журналистами отец одного из учащихся лицея №12 рассказал, что его сына-первоклассника госпитализировали с признаками кишечной инфекции.