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В Екатеринбурге отравились восемь учеников начальной школы

В Екатеринбурге отравились восемь учеников начальной школы

В Екатеринбурге у учеников одной из школ города выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщает Е1. В беседе с журналистами отец одного из учащихся лицея &numero;12 рассказал, что его сына-первоклассника госпитализировали с признаками кишечной инфекции.

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