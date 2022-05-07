360

162 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Дмитриев
    А не пора порвать все отношения с этими падальшикимтПремьер-министр П...
  • Veera Golub
    Этому "диагносту" лучше бы заняться своей экономикой, а то злотый улетит туда, откуда не возвращаются!Премьер-министр П...
  • Turanosaurus Rex
    Неужели у нас дефицит ледоруб ов...Премьер-министр П...

Минобороны РФ: авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24, Су-27 и три вертолета Ми-8

Минобороны РФ: авиация сбила у острова Змеиный украинские Су-24, Су-27 и три вертолета Ми-8

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что оперативно-тактической и армейской авиацией России около острова Змеиный были сбиты три вертолета Ми-8 с десантом и два украинских самолета — Су-24 и Су-27.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх